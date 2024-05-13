Берлин, 13 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Предложение назначить Андрея Белоусова в качестве нового главы Министерства обороны России стало крайне тревожным сигналом не только для Украины, но и для Запада, заявил аналитик в области международных отношений и политики безопасности в Восточной Европе, России и СНГ, журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Александр Дубовый.

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«Назначение экономиста министром обороны свидетельствует о том, что <…> Кремль делает ставку на массовое перевооружение и концентрируется на адаптации экономики к потребностям длительного конфликта», — отметил автор.

Обозреватель назвал Белоусова «экономически либеральным технократом». По мнению журналиста, Кремль не собирается сворачивать с намеченного пути.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая состоялась инаугурация президента Владимира Путина. В этот же день председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным главой государства. По поручению президента, кабмин продолжил исполнять обязанности до формирования нового правительства.

В Кремле 12 мая сообщили, что указом президента Сергея Шойгу освободили от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначили на пост секретаря Совбеза России. В свою очередь Совету Федерации Путин предложил назначить министром обороны Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера.

Кандидат на должность главы Минобороны Андрей Белоусов 13 мая выступил в комитете Совфеда по обороне и безопасности. Он заявил, что Министерству обороны есть над чем работать. Так, по его словам, необходимо решить проблему с обеспечением участников СВО жильём, решить проблему выплат гражданского персонала в воинских частях, а также отказаться от избыточной бюрократии, связанной с подтверждением льгот военным.