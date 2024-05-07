Москва, 7 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В Большом Кремлёвском дворце проходит торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. ИА Регнум ведёт прямую трансляцию.

Кремлин

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и знака президента России в Андреевский зал. В присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Владимир Путин приносит присягу народу России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в апреле рассказал, что инаугурация состоится в соответствии с протоколом, однако с «определёнными нюансами».

По словам помощника российского лидера Юрий Ушакова, приглашения на церемонию инаугурации получили и представители иностранных дипмиссий. Однако, США и большинство стран ЕС сообщили, что их представители не будут присутствовать. Как пишет немецкий Spiegel, Франция, Венгрия и Словакия хотели, чтобы их представители были на церемонии. Эти государства не желают терять каналы связи с Россией.

Другие страны, в частности Германия, сочли участие в инаугурации нецелесообразным из-за сложностей в отношениях с РФ.

По данным ИА Регнум в этом году на церемонию пригласили не только видных государственных деятелей, общественников и представителей сферы культуры, но и девятилетнюю Раисат Акипову, которая в 2023 году расплакалась, когда не смогла увидеть и сфотографироваться с Владимиром Путиным. Мама девочки отметила, что в администрации ей сказали, что Раисат будет первым ребёнком за всю историю на инаугурации президента.

Предыдущая церемония вступления в должность президента России прошла также в 2018 году также 7 мая. Владимир Путин на выборах одержал победу, набрав более 76% голосов россиян. С 2000 года инаугурации избранного президента уже традиционно проводятся 7 мая.

Тогда в ходе выступления на инаугурации российский лидер заявил, что Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать своё лидерство в тех сферах, где традиционно сильна, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где ещё должна добиться нужных результатов, там, где сделано ещё явно недостаточно.

«Путь вперёд не бывает простым, это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, в эпоху бурных изменений во всём мире», — говорил Путин.

В 2024 году за Путина проголосовали 87,28% (76 277 708 избирателей). Итоговая явка, с учётом ДЭГ, составила 77,49%. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, итоги выборов стали беспрецедентными.

«Просто беспрецедентная консолидация общества. Мы понимаем, что это не просто выборы президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию», — сказала Памфилова.

Она также добавила, что выборы прошли на фоне «невероятных», «даже истеричных» происков врагов.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что результаты выборов отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти.