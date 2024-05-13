Белгород, 13 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Белгороде священнослужители провели панихиду на месте дома, подъезд которого оказался полностью разрушен после удара Военных сил Украины, сообщил RT.

Елизавета Демидова/ТАСС

Три священнослужителя собрались перед остатками обломков, произнесли молитвы и провели каждение, произнеся три раза «Господи, помилуй». Во время панихиды никакие работы не проводились.

Трагедия на улице Щорса в Белгороде произошла 12 мая. В результате удара ВСУ обрушился один из подъездов. В нем располагались 40 квартир. Министерство обороны России уточило, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Нижнюю часть дома поразили первым комплексом.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов дома удалось спасти 17 человек, 15 жителей погибли.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич охарактеризовал обстрел Белгорода, как почерк «киевских негодяев». Он пояснил, что когда противник несет серьезные потери на фронте, он переключается на обстрелы гражданских объектов. При этом в ход идет западное оружие, которое поставляется для якобы «военных действий».

ООН выступило против нападений на гражданские объекты. Такую позицию озвучил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар по жилому дому в Белгороде.