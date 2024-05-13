Вашингтон, 13 мая, 2024, 03:07 — ИА Регнум. ООН не поддерживает нападения на гражданские объекты. Так 12 мая прокомментировал журналистам удар ВСУ по жилому дому в Белгороде заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Inshorts.com ООН

«Мы выступаем против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — ответил он на соответствующий вопрос.

Украинские боевики совершили очередную атаку на Белгород воскресным днём 12 мая.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса в Белгороде. В результате обрушились квартиры панельной многоэтажки с десятого по первый этаж. Началась поисково-спасательная операция. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что областной центр и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ночью 13 мая из-под завалов извлекли тело 14 жертвы атаки ВСУ. Глава Херсонской области Владимир Сальдо объяснил удары украинских боевиков по Белгороду злобой на грани помешательства. Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных гражданах. Губернатор области назвал украинские войска террористами.

К теракту в Белгороде имеют прямое отношение западные спонсоры, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Именно Запад снабдил украинских боевиков оружием, обучил их ведению боевых действий и заплатил им. Западники прикрывают киевский режим на международных площадках, «по сути легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности», добавил Мирошник.