Белгород, 13 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом 13 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор призвал находящихся дома горожан не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

На фоне ракетной опасности в городе прогремели несколько взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 мая в Белгороде прогремело несколько взрывов во время объявленной ракетной опасности. Днём ранее в городе несколько раз запускали сирены ракетной опасности, на фоне которых звучали взрывы.

В Минобороны заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Жертвами обстрела стали 15 человек.

В результате обстрелов города со стороны украинской армии 12 мая погибли 11 человек.