Лондон, 13 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, продолжающие наступление в Харьковской области, растянули силы украинской армии. Об этом сообщила обозреватель Sky News Дебора Хейнс.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведёт к растягиванию подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ)», — указала журналистка.

Она добавила, что украинская армия по вооружению уступает российской. Также ряды ВСУ недостаточно укомплектованы.

Хейнс выразила мнение, что если украинской армии не удастся одержать победу и остановить наступление российских военных, то находящиеся в Харьковской области украинские части опять окажутся под угрозой.

Журналистка также подтвердила, что российские подразделения интенсивно наступают в направлении Волчанска.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» за двое суток освободили девять населённых пунктов в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Также он назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Зеленский заявил, что ВСУ совершают «контрударные действия».

Главком ВСУ Александр Сырский в тот же день заявил, что для киевской армии в Харьковской области сложилась обострённая ситуация. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.

По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ. Один из военных заявил, что из-за раздробленности украинского общества Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чрезвычайно опасным продвижение ВС России в Харьковской области. По его словам, западные страны надеются, что ВСУ смогут удержать позиции в 2024 году.