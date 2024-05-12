Харьков, Украина, 13 мая, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Несколько харьковских сёл оказались в зоне ведения боевых действий, заявил 12 мая в своём видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Есть сёла, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий», — прокомментировал он.

По словам Зеленского, продолжаются бои на значительной части пограничной территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский подавлен новостями о наступлении Вооружённых сил России в Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Зеленскому некого винить в происходящем, кроме как себя и начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который, по словам эксперта, санкционировал удары по Белгороду.

Для ВСУ в Харьковской области сложилась обострённая ситуация, заявил 12 мая главком украинской армии Александр Сырский. Российские войска, по его словам, продолжают наступать на этом направлении.

Власти США ранее заявили, что российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чрезвычайно опасным продвижение Вооружённых сил России в Харьковской области.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая сообщил, что группировка войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области. Об освобождении ещё пяти населённых пунктов в регионе сообщалось днём ранее.