Лондон, 12 мая, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чрезвычайно опасным продвижение Вооружённых сил России в Харьковской области.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Это чрезвычайно опасно», — сказал он в интервью телеканалу Sky News, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, западные страны надеются, что ВСУ смогут удержать свои позиции в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, под натиском российских войск ВСУ отступают в Харьковской области, подтвердил 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Это хорошая тенденция, но даётся это непросто, отметил он.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 мая сообщил, ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.