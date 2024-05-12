Белгород, 12 мая, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Три человека, в том числе 19-летняя девушка, погибли в Белгороде в результате массированного вечернего обстрела. О жертвах киевской атаки написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Вячеслава Гладкова

Молодая девушка, женщина и мужчина скончались на месте от полученных ранений. Пока, по словам Гладкова, известно о пяти пострадавших. Двое мужчин и женщина — получили осколочные ранения, их доставлены в городскую больницу. Ещё двоим горожанам оказали медики помощь на месте, один с контузией, второй с рассечением.

На данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти многоквартирных домов, выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон. На территории частного сектора загорелась летняя кухня. Огонь спасатели потушили. Осколками посекло пять автомобилей и несколько остановок общественного транспорта.

Также есть повреждения линий электропередач.

«Под аварийное отключение света попали дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская. Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы», — пояснил губернатор.

Всего за сутки от налётов ВСУ погибли 11 человек, пострадали 25 человек, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли ещё троих погибших, в том числе двоих детей. Об этом сообщили в МЧС. На поздний вечер 12 мая из-под обрушившегося подъезда извлечены тела 11 жильцов.

12 мая укронацисты несколько раз атаковали территорию Белгорода и Белгородской области. В регионе девять раз объявлялась ракетная опасность.

Гладков утром 12 мая информировал, что на Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.