Донецк, 13 мая, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России в ДНР за минувшую неделю перехватили 312 украинских беспилотников над Мариуполем, Донецком, Авдеевкой, Макеевкой, Ясиноватой. В Мариуполе 9 мая дроны ВСУ были уничтожены при попытке атаковать места скопления людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

По информации силовиков, 9 мая в Мариуполе системой РЭБ были сбиты три беспилотника типа «летающее крыло». Они были оснащены самодельными взрывными устройства с поражающими элементами.

«В ходе расшифровки полётного задания установлено, что БПЛА были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе», — пояснили в УФСБ по ДНР.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших и жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 13 мая над Курской областью средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников.

Российские системы ПВО ночью 13 мая отразили очередные атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. На подлёте к городу военные сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома завершились поисково-спасательные работы, сообщили утром 13 мая в МЧС России.