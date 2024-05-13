Курск, 13 мая, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Ночью 13 мая над Курской областью средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в правительстве региона.

Правительство Курской области Работа ПВО

«Сбиты БПЛА самолётного типа. Благодарим бойцов ПВО за службу», — написала пресс-служба.

Власти призывают жителей при обнаружении обломков дронов не трогать их, и не приближаться к ним.

Как сообщало ИА Регнум, спасатели ночью 13 мая вытащили из-под завалов жилого дома в Белгороде уже 15-ю жертву теракта киевских боевиков.

Российские системы ПВО ночью 13 мая отразили очередные атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. На подлёте к городу военные сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На фоне воздушной тревоги в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы.