Белгород, 13 мая, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Российские системы ПВО ночью 13 мая отразили очередные атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. На подлёте к городу военные сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж», — написал Гладков в Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, в момент удара в доме находились трое мирных жителей, они каким-то чудом почти не пострадали. Люди отказались от госпитализации. Глава поселения отвёз их к родственникам.

На территории села зафиксировали повреждения в пяти частных жилых домовладениях, также пострадали три автомобиля.

В селе Устинка загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно ликвидировали. На местах работают оперативные службы, заключил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 мая на улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Ночью 13 мая спасатели извлекли из-под завалов 15-ю жертву теракта киевских боевиков. По словам спасателей, поиски и разбор будут вестись до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что под завалами никого нет.

Реакция американских официальных лиц на атаку ВСУ по жилым кварталам Белгорода подчёркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять ответственность с марионеток в Киеве, прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, «независимые» СМИ даже не заметили, что в течение суток российский город был атакован неонацистскими выродками около десяти раз. ВС России нужно наращивать боевые действия, отодвигая военную угрозу от границы. В вопросах национальной безопасности неприемлемы никакие компромиссы, заявил дипломат.