Киев, 13 мая, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России стало трагичным событием для Украины, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

armedconflicts.com Андрей Белоусов

Парламентарий поблагодарил за глубинный анализ украинского экономиста Алексея Куща, который назвал назначение Белоусова «плохой новостью» для Киева. По мнению эксперта, это приведёт к резкому взвинчиванию динамики российского военно-промышленного комплекса.

Это на самом деле выглядит трагично, прокомментировал Кучеренко.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин решил поменять руководство Минобороны России. 12 мая глава государства предложил Совету Федерации назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны страны. 65-летний политик имеет значительный опыт работы в госструктурах, правительстве, также он занимался наукой. В своё время он с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик».

Верхняя палата российского парламента 14 мая обсудит на дополнительном заседании кандидатов на должности руководителей силовых ведомств и МИД. В основном прежние главы сохранят свои посты. Кадровые перестановки ожидаются в Минобороны, где кресло министра вместо Сергея Шойгу может занять бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Владимир Путин предложил назначить на должность главы Минобороны гражданского человека. По его мнению, ведомство должно реагировать на передовые идеи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В своей карьере Белоусов успешно возглавлял Минэкономразвития России, долгое время был помощником президента по экономическим вопросам, напомнил представитель Кремля.

Украинский экономист Алексей Кущ назвал «плохой новостью» для Украины предложенную Путиным кандидатуру Белоусова на пост министра обороны. По словам эксперта, «всё идёт к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства».