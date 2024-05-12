Москва, 13 мая, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин предложил назначить на должность главы Минобороны гражданского человека. По его мнению, ведомство должно реагировать на передовые идеи, заявил 12 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот, видимо, поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — сказал Песков.

В своей карьере Белоусов успешно возглавлял Минэкономразвития России, долгое время был помощником президента по экономическим вопросам, пояснил пресс-секретарь Путина.

Как сообщало ИА Регнум, президент предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. В 1981 году он закончил экономический факультет МГУ. В 2012–2013 годах занимал пост министра экономического развития России, в 2013–2020 годах — должность помощника президента, с 2020 года — пост первого вице-премьера.

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу принесёт Вооруженным силам России «только пользу», убеждён председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, предложенная верховным главнокомандующим кандидатура Белоусова является абсолютно выверенным и обоснованным решением, соответствующем ситуации, в которой находятся Вооружённые силы России.

Украинский экономист Алексей Кущ назвал «плохой новостью» для Украины предложенную российским лидером кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. По словам эксперта, «всё идёт к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства».

Зарубежные СМИ наперебой сообщают о кадровых перестановках в Министерстве обороны России. Первые полосы мировые таблоиды посвятили отставке Сергея Шойгу.