Киев, 13 мая, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным кандидатура Андрея Белоусова на пост министра обороны — это «плохие новости» для Украины. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Комментируя предполагаемое назначение Белоусова, эксперт обеспокоился тем, что «всё идёт к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства».

«Для нас это очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны», — написал Кущ в социальных сетях, призвав «результаты оценить каждому самостоятельно».

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

С 2012 года по настоящее время Министерство обороны возглавляет Сергей Шойгу.

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны принесёт Вооруженным силам России «только пользу». Такое мнение озвучил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации переназначить глав нескольких силовых и других министерств.