Тбилиси, 13 мая, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Полиция Тбилиси утром 13 мая активизировалась на многотысячном митинге против законопроекта об иноагентах. Силовики стали оттеснять людей от здания парламента на площади Руставели, куда должны прийти депутаты. Подробности сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Грузии

Протестующие не подчиняются полицейским и даже вступают в противоборство. Пока всё проходит в рамках «приличия», никого не задерживают, но призывают разойтись. Горожане, которых с каждой минутой становится всё больше, отступать не намерены.

Ближе к началу рабочего дня к парламенту подогнали спецтехнику, водомёты и силовое подкрепление.

Митингующие ночевали на площади.

Как сообщало ИА Регнум, в Тбилиси поздним вечером 11 мая завершился митинг, который стал самым масштабным за последний месяц, против законопроекта об иноагентах. Протестующие горожане собирались на разных площадках и потом организованно шли в строну площади Европы. Митингующих разогнал через несколько часов после начала акции сильный дождь.

13 мая должно состояться третье слушание комитетом законопроекта.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси возобновились протестные акции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут, несмотря на протесты. Он также пригрозил, что власти могут запретить партии, которые организовывают беспорядки на акциях.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что Грузия рискует потерять возможность вступить в ЕС и НАТО, если в стране примут закон об иноагентах.

Протесты из-за законопроекта об иноагентах проходят ежедневно с 15 апреля, когда парламент Грузии начал рассматривать эту инициативу. 17 апреля документ приняли в первом чтении на пленарном заседании, 29 апреля его поддержал парламентский комитет по юридическим вопросам.