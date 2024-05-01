Тбилиси, 1 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Оппозиционным партиям в Грузии, которые пытаются утроить революцию, грозит запрет, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 1 мая на пресс-конференции.

Parliament.ge

Он прокомментировал беспорядки, которые устроили прошлой ночью в Тбилиси ряд оппозиционных партий со сторонниками.

«Повторяющиеся попытки могут теоретически стать [поводом для] запрета политической партии», — сказал Кобахидзе.

Премьер также возложил ответственность за беспорядки на оппозицию и западные страны. По его мнению, они неверным образом трактуют рассматриваемый парламентом законопроект о введении публичной финансовой отчётности для иностранных агентов и этим провоцируют протестные настроения в грузинском обществе.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах проходят ежедневно с 15 апреля, когда парламент Грузии начал рассматривать эту инициативу. 17 апреля документ приняли в первом чтении на пленарном заседании, 29 апреля его поддержал парламентский комитет по юридическим вопросам.

30 апреля началось рассмотрение законопроекта во втором чтении в ходе пленарного заседания. В этот вечер протестующие утроили стычки с сотрудниками полиции, кидая в них бутылки и камни. Пострадали шесть правоохранителей, их доставили в больницы. Протесты продолжались всю ночь, силовики задержали 63 человека. Полиция применяла водомёт и слезоточивый газ для разгона толпы нарушителей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, постоянно обвиняющая правительство страны в отказе от евроинтеграции, потребовала от главы МВД Вахтанга Гомелаури не разгонять протестующих. Она назвала непропорциональной силу, которую полиция применила к «молодым людям, пришедшим с голыми руками».