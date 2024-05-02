Вашингтон, 2 мая, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Перспективы членства в ЕС и НАТО может потерять Грузия из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Об этом заявил 1 мая официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в письменном заявлении.

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«Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции», — отмечается в опубликованном пресс-службой Госдепа документе.

По словам Миллера, США 32 года оказывают помощь Грузии, укрепляя её экономику и способность «сдерживать российскую агрессию», но в Тбилиси в ответ неверно характеризуют это сотрудничество, подрывая прочные отношения, сложившиеся у Вашингтона с грузинским народом и правительством.

«Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить не применяющим насилие протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу слова», — отметил Миллер, при этом указав, что законопроект об иностранных агентах «инспирирован» Москвой.

При этом в Соединённых Штатах закон об иностранных агентах действует уже достаточно давно, но Миллер не стал упоминать об этом факте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне продолжающихся в Грузии массовых протестов заявила, что страна должна придерживаться курса на евроинтеграцию. Она осудила сопутствующие беспорядкам инциденты с применением насилия.

Массовые протесты оппозиционных политических партий Грузии, призывавших отклонить законопроект об иноагентах, возобновились вечером 28 апреля. 1 мая заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что во время митинга у здания парламента страны правоохранители задержали 63 человек.

Парламент Грузии 1 мая в ходе пленарного заседания принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата. Вечером того же дня в Тбилиси начался очередной митинг, на центральные улицы столицы страны вышли несколько тысяч человек. Для разгона протестующих спецназ был вынужден применить слезоточивый газ и водомёты.

По данным минздрава Грузии, как минимум восемь человек пострадали во время акции протеста у здания парламента.