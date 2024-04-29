Тбилиси, 29 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в ходе заседания 29 апреля. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

Заседание длилось около десяти часов. Депутаты обсудили все статьи проекта закона. Представители оппозиционных партий вели себя шумно, председатель комитета Анри Оханашвили неоднократно выключал им микрофоны, а тех, кто продолжал кричать, выгонял из зала после замечаний.

Всего в ходе заседания из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций (НПО), которых пригласили на обсуждение законопроекта. Ещё три депутата покинули зал в знак протеста.

Как сообщало ИА Регнум, оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе в ходе обсуждения законопроекта об иностранных агентах в юридическом комитете ударила пластиковой бутылкой коллегу от проправительственного движения «Сила народа» Гурама Мачарашвили, а потом швырнула в него сосуд. После этого из зала удалили восемь депутатов.

Юридический комитет парламента Грузии принял законопроект в первом чтении 15 апреля. Через два дня проект приняли в первом чтении на пленарном заседании депутатов.

Законопроект об иноагентах вводит обязательную финансовую отчётность для организаций, получающих более 20% из других стран. Грузинская оппозиция и НПО выступают против этой инициативы. По мнению протестующих, если закон примут, Грузии не позволят вступить в ЕС. С 15 апреля в Тбилиси проходят протестные акции, в ходе которых полиции приходится применять спецсредства.