Тбилиси, 12 мая, 2024, 00:21 — ИА Регнум. В Тбилиси поздним вечером 11 мая завершился митинг, который стал самым масштабным за последний месяц, против законопроекта об иноагентах.

Vladimer Shioshvili Тбилиси

Протестующие горожане собирались на разных площадках и потом организованно шли в строну площади Европы. Митинг против законопроекта был приурочен ко Дню Европы.

Митингующих разогнал через несколько часов после начала акции сильный дождь. Люди стали расходиться, а организаторы призвали повторить протест на следующий день.

По информации СМИ, 12 мая горожане планируют провести всю ночь перед зданием парламента в Тбилиси, утром встретить депутатов перед третьим слушанием комитета законопроекта.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси возобновились протестные акции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут, несмотря на протесты. Он также пригрозил, что власти могут запретить партии, которые организовывают беспорядки на акциях.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 1 мая отметил, что Грузия рискует потерять возможность вступить в ЕС и НАТО, если в стране примут закон об иноагентах.

Протесты из-за законопроекта об иноагентах проходят ежедневно с 15 апреля, когда парламент Грузии начал рассматривать эту инициативу. 17 апреля документ приняли в первом чтении на пленарном заседании, 29 апреля его поддержал парламентский комитет по юридическим вопросам.