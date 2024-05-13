Владивосток, 13 мая, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки 48-летний житель Владивостока раскаялся в содеянном и выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно… Простите меня», — заявил задержанный.

По сообщению спецслужбы, приморец не имел отношения к Вооружённым силам России. С представителями украинской военной разведки он связался по собственной инициативе под воздействием пропаганды. При этом мужчина понимал, что собираемая им информация может быть использована против Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, по информации силовиков, задержанный во Владивостоке мужчина подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах ГУР минобороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России. Задержанного заключили под стражу.

Ещё одного жителя Приморского края задержали 30 апреля. Он тайно сотрудничал с подконтрольной Украине организацией. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Фигурант вину признал и заявил, что раскаивается и готов сотрудничать со следствием.

Сотрудники ФСБ задержали 2 мая жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений украинской военной разведке. В отношении мужчины, которого отправили под стражу, возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».