Владивосток, 2 мая, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений украинской военной разведке. Об этом 2 мая сообщили в антитеррористической комиссии региона.

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«ФСБ России по Приморскому краю задержан очередной житель региона, работающий на Главное управление разведки минобороны Украины», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным ведомства, задержанный причастен к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах ГУР. В ФСБ сообщили, что по заданию украинской разведки подозреваемый занимался сбором и передачей украинской стороне сведений об объектах военной инфраструктуры в регионе, осознавая, что эти данные могут быть использованы против безопасности России.

В отношении мужчины, которого отправили под стражу, возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

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Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Восточный окружной военный суд в Кемерове приговорил 37-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Мужчину также приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания первые два года в тюрьме.

Сотрудники ФСБ России 30 апреля задержали жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной ГУР.

Из опубликованной 17 апреля статистики Судебного департамента Верховного суда стало известно, что в стране по сравнению с прошлым годом увеличилось количество приговоров по делам о государственной измене и шпионаже. Также выросло число приговоров о терроризме, дискредитации Вооружённых сил и фейках об армии.