Владивосток, 13 мая, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Житель Владивостока задержан по подозрению в работе на украинскую военную разведку. Возбуждено уголовное дело. Подробности рассказали журналистам в региональном управлении ФСБ России.

777546 Шпионаж

По информации силовиков, мужчина подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах ГУР минобороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России.

Установлено, что 48-летний приморец по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал, что эти данные могут использоваться против безопасности России, пояснили в УФСБ.

Задержанного заключили под стражу.

В ходе следствия он раскаялся, просил прощения за шпионаж и выразил готовность к сотрудничеству.

Это уже третий случай за последнее время в Приморье, когда силовые структуры пресекают деятельность госизменников.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля задержали жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной ГУР.

Сотрудники ФСБ задержали 2 мая жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений украинской военной разведке.

23 апреля Восточный окружной военный суд в Кемерове приговорил 37-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации. Мужчину также приговорили к штрафу в размере 500 тыс. рублей с отбыванием наказания первые два года в тюрьме.