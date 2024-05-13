ФСБ задержала приморца по подозрению в шпионаже в пользу Украины
ФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку
Владивосток, 13 мая, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Житель Владивостока задержан по подозрению в работе на украинскую военную разведку. Возбуждено уголовное дело. Подробности рассказали журналистам в региональном управлении ФСБ России.
По информации силовиков, мужчина подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах ГУР минобороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России.
Установлено, что 48-летний приморец по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал, что эти данные могут использоваться против безопасности России, пояснили в УФСБ.
Задержанного заключили под стражу.
В ходе следствия он раскаялся, просил прощения за шпионаж и выразил готовность к сотрудничеству.
Это уже третий случай за последнее время в Приморье, когда силовые структуры пресекают деятельность госизменников.
Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля задержали жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной ГУР.
Сотрудники ФСБ задержали 2 мая жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений украинской военной разведке.
23 апреля Восточный окружной военный суд в Кемерове приговорил 37-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации. Мужчину также приговорили к штрафу в размере 500 тыс. рублей с отбыванием наказания первые два года в тюрьме.