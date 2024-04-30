Челябинская область, 4 марта, 2011, 13:35 — ИА Регнум. В Озёрском городском округе Челябинской области состоялось официальное открытие отделения амбулаторного гемодиализа Центральной медико-санитарной части №71. Об этом 4 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Челябинской области.

Центр оборудован современной аппаратурой, а также специальной системой водоподготовки, в результате работы которой обычная питьевая вода становится пригодной для медицинских целей. На эти цели потрачено более 13 миллионов рублей. При этом ремонт помещения и приобретение оборудования осуществлялись за счет средств Федерального медико-биологического агентства.

В полностью реконструированном здании бывшей молочной кухни по улице Кирова сегодня действуют 6 новейших аппаратов искусственной почки. Сейчас рассматривается вариант, в соответствии с которым лечение в отделении смогут получать не только жители Озёрского округа, но и других территорий северного "куста" Челябинской области.