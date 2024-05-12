Москва, 12 мая, 2024, 16:56 — ИА Регнум. К теракту в Белгороде имеют прямое отношение западные спонсоры, сообщил 12 мая посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, эти же спонсоры прикрывают киевский режим на международных площадках, «по сути легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности».

«Киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершенное. Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет», — заключил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

Из-под завалов спасли 20 человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия пострадали 17 человек, проинформировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. В Белгород направлены медики федеральных и московских центров.

В ходе спасательных работ произошло повторное обрушение. Трое сотрудников МЧС получили травмы.

МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.