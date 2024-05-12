Белгород, 13 мая, 2024, 02:31 — ИА Регнум. До 14 человек возросло число погибших в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме в Белгороде. Об этом сообщили ночью 13 мая в МЧС России.

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«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — уточнили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 12 мая, ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода ВСУ с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявили в Минобороны. Фрагментами одной из сбитых ракет был повреждён жилой дом на улице Щорса.

Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской.