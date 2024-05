Москва, 13 мая, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Западные средства массовой информации (СМИ) наперебой сообщают о кадровых перестановках в Министерстве обороны России. Первые полосы мировые таблоиды посвятили отставке Сергея Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Статьи о переводе Шойгу на должность секретаря Совета безопасности опубликовали газеты Daily Mail, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, агентство Bloomberg.

Кроме того, на новости обратили внимание западные телеканалы Sky News, NBC News, CNN, а также польские издания Rzeczpospolita, Onet и другие зарубежные СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая стало известно об освобождении Сергея Шойгу от должности министра обороны. Указом Владимира Путина его назначили секретарём Совета безопасности России. На новом посту Шойгу будет одновременно заместителем президентской комиссии по ВПК, поскольку «он глубоко погружён в эту работу», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

Украинский экономист Алексей Кущ назвал «плохой новостью» для Украины предложенную российским лидером кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. По словам эксперта, «всё идёт к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства». Кущ свою точку зрения объяснил тем, что на Украине «на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны».