Москва, 12 мая, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Сергей Шойгу освобождён от должности министра обороны и указом президента России Владимира Путина назначен секретарём Совета безопасности РФ, сообщил 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что министром обороны станет станет Андрей Белоусов.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если министерство обороны возглавит гражданский человек», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, Шойгу в должности секретаря Совета безопасности будет одновременно заместителем президентской комиссии по военно-промышленным комплексам.

«Он глубоко погружён в эту работу», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

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