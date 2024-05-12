Москва, 12 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В результате попадания снаряда в многоэтажку в Белгороде есть погибшие, сообщили 12 мая в Следственном комитете России.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник сообщал, что под завалами могут находить 20 человек. По его данным, после обрушения госпитализировали 11 человек.

Известно о пяти пострадавших, в том числе об одном ребёнке. Идёт спасательная операция.