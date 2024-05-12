Белгород, 12 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе снова запущена сирена ракетной опасности, сообщил 12 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

После запуска сирены о ракетной опасности в городе прозвучало несколько взрывов.

Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище.

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