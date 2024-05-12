Вашингтон, 12 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и его европейские союзники делают всё возможное для того, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, заявил 12 мая госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

U.S State Department

«Нет никаких сомнений в том, что пауза длительностью в несколько месяцев в одобрении запроса на дополнительное финансирование и отправке оружия Украине имела свои последствия», — заявил он.

По его словам, США делают всё, что могут, чтобы ускорить оказание помощи. То же самое делают европейцы.

Также госсекретарь подчеркнул, что в Белом доме надеются на успехи Вооружённых сил Украины в удержании фронта на востоке. По его мнению, украинская армия в силах развивать успехи на Чёрном море, в том числе угрожая российским войскам в Крыму.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая Вашингтон объявил о решении направить Украине военную помощь на $400 млн. Средства пойдут на военную продукцию, подготовку и обучение. Пакет помощи включает поставки ракет Patriot, боевых машин пехоты Bradley, взрывных устройств типа MRAP и ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал выделение США нового пакета военной помощи Украине реакцией на успехи российской армии.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что поставки оружия ВСУ не способны изменить ход специальной военной операции, а только продлят и увеличат страдания жителей контролируемой Киевом территории.