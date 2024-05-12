Белгород, 12 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Из-под завалов дома в Белгороде спасли ещё одну женщину, сообщают оперативные службы.

ТАСС/Елизавета Демидова

«Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину», — приводи сообщение спасателей Sputnik.

Вместе с тем МЧС сообщило, что поисково-спасательные работы возобновлены после отмены сигнала ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

Согласно данным белгородских властей, всего, по предварительной информации, в результате обрушения жилой многоэтажки пострадали 19 человек, из них двое детей. Погибших на данный момент не обнаружено. Жителей дома эвакуировали.

Позднее источник ИА Регнум со ссылкой на оперативные службы информировал, что число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до 20.

Минобороны РФ сообщило, что жилые кварталы Белгорода обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом.

СК России возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.