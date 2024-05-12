Белгород, 12 мая, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Эвакуация жилой многоэтажки в Белгороде, в которой произошло частичное обрушение, завершено, сообщили 12 мая оперативные службы города.

Антон Вергун/РИА Новости

По их данным, устанавливается местонахождение ещё 10 человек, который могли быть в подъезде в момент обрушения.

Ранее в МЧС информировали, что спасатели на месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде дважды прерывали работы из-за опасности ракетного обстрела.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

Согласно данным белгородских властей, всего, по предварительной информации, в результате обрушения жилой многоэтажки пострадали 19 человек, из них двое детей. Погибших на данный момент не обнаружено.

Позднее источник ИА Регнум со ссылкой на оперативные службы информировал, что число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до 20.

Минобороны РФ сообщило, что жилые кварталы Белгорода обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом.

СК России возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.