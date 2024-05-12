Москва, 12 мая, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Список кандидатур на посты вице-премьеров и федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД, внёс на рассмотрение Государственной Думы председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Председатель правительства Михаил Мишустин

«Предполагается, что в новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера», — говорится в сообщении.

В правительстве появится должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики, кандидат — возглавлявший Минтранс Виталий Савельев.

Дмитрий Патрушев предложен в качестве вице-премьера, курирующего сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию. В сферу ответственности Александра Новака предложено включить вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.

Вице-премьерами предложено оставить Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина.

Предложены новые назначения на посты федеральных министров. Кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова — на пост главы Минпромторга, губернатора Курской области Романа Старовойта — на пост главы Минтранса, главы Кузбасса Сергея Цивилёва — на пост министра энергетики. Предполагается, что Минсельхоз возглавит Оксана Лут, а Минспорта — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Одиннадцать министров в случае поддержки Госдумой могут сохранить посты в новом правительстве. Среди них и. о. главы Минтруда Антон Котяков, и. о. главы Минэкономразвития Максим Решетников, и. о. главы Минфина Антон Силуанов, и. о. главы Минздрава Михаил Мурашко, и. о. главы Минстроя Ирек Файзуллин.

После того, как Госдума рассмотрит кандидатуры, а президент Владимир Путин проведёт дополнительные консультации с Мишустиным, глава правительства утвердит окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров.

Как сообщало ИА Регнум, кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсудят 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они пройдут в открытом режиме, с трансляцией на Думе ТВ.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.