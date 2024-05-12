Белгород, 12 мая, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Живые люди могут находиться под завалами после частичного обрушения дома на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России.

Елизавета Демидова/ТАСС

«В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами», — говорится в сообщении.

Несколько человек живы и находятся под завалами, они криками зовут на помощь, сообщает Telegram-канал «112». К ним пытаются подобраться спасатели.

В ходе работ произошло повторное обрушение, три спасателя получили травмы, отметили в МЧС. По данным ведомства, из-под обломков спасены 16 человек.

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Как сообщало ИА Регнум, днём 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

По данным оперативных служб на 14:00 мск, зафиксировано 20 пострадавших. Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что за атакой стоят Киев и его западные спонсоры.