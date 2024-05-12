Москва, 12 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Манвеловка Днепропетровской области Украины уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражён вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 12 мая официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в районе населённого пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражён вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал он.

Также, добавил Конашенков, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая на брифинге официальный представитель российского военного ведомства информировал, что ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29.

За сутки были перехвачены 36 украинских беспилотников, восемь тактических ракет «Точка-У», французская управляемая авиабомба Hammer, 23 реактивных снаряда Vampire, «Град» и «Ольха».

Кроме того, ВС России за сутки освободили четыре населённых пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.