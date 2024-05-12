Москва, 12 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения. Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера, и. о. заместителя председателя правительства РФ в ходе выступления в комитете Государственной думы по энергетике.

Алексей Майшев/РИА Новости Александр Новак

«На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев — одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект»,— рассказал Новак.

Как сообщало ИА Регнум, кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдуме на пленарном заседании потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров.

И. о. вице-премьера Татьяна Голикова заявила 12 мая на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться, нужны новые меры для снижения возраста рождения первых детей.