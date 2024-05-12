Москва, 12 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Государственной думе на пленарном заседании потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Владимир Федоренко/РИА Новости Вячеслав Володин

«Для того, чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства Госдуме потребуется более шести часов времени», — пояснил он.

Володин добавил, что ГД на обсуждение нового состава правительства пригласила руководителей профсоюзов, представителей делового сообщества, а также Союза ректоров России.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин в своём представлении Государственной думе предложил назначить министрами кандидатов, ранее не входивших в состав правительства.

Так, глава он предложил назначить главу Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли, который ранее работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

На должность министра спорта Мишустин предложил назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Глава правительства предложил Госдуме назначить губернатора Курской области Романа Старовойта министром транспорта. Ранее Старовойт работал в Минтрансе, а также руководил Росавтодором.

На пост министра энергетики предложена кандидатура губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсудят 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они пройдут в открытом режиме.