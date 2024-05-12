Москва, 12 мая, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Центр» успешными действиями улучшили тактическое положение, за сутки было отражено 10 контратак ВСУ, противник потерял до 415 военных. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Bocharov Denis/Global Look Press

По его словам, подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Майорск, Евгеновка, Водяное и Семеновка Донецкой Народной Республики.

«За сутки отражено 10 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Соловьево, Нетайлово и Уманское Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Противник потерял до 415 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams, боевую машину пехоты Bradley, боевую бронированную машину «Козак», три автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Также подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 620 военных, два танка, 18 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу Д-20, три 105-мм орудия L-119, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая Конашенков заявил, что группировка войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области. Российские войска нанесли поражения живой силе и технике противника, на данном направлении ВСУ в минувшие сутки потеряли до 100 военных и несколько единиц вооружения и военной техники, включая два танка, три гаубицы, три боевые машины реактивной системы залпового огня, сказал Конашенков.

11 мая Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории санитарной зоны для предотвращения атак на российские города. Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с агентством капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.