Москва, 10 мая, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Российские войска проводят операцию в Харьковской области с целью охраны границы Белгородской области. Об этом 10 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя сообщения о том, что российские военные ночью вели массированный обстрел целей в Харьковской области.

Известия/Кристина Кормилицына

«Операция носит локальный характер и направлена на защиту границы. Её цель — предотвратить дальнейшие обстрелы мирных городов и сёл со стороны ВСУ. Поэтому приграничные территории зачищают от украинских формирований», — отметил военный эксперт.

Он не увидел в действиях российской армии признаков широкомасштабного наступления, которое бы привело к освобождению всей Харьковской области.

В свою очередь капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что после того, как почти каждый день в сводках Министерства обороны России говорится об освобождении новых населённых пунктов, ВСУ опасаются активизации действий российской армии на харьковском направлении. При этом России необходимо обеспечить безопасность Белгородской, Брянской, Курской областей, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ, пояснил эксперт.

Поэтому действия ВС России на данном направлении становятся всё более активными, добавил Дандыкин.

По его мнению, Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить своих граждан от обстрелов украинской армии и действий диверсионных групп противника. В связи с этим наступательные действия ВС России будут более активными, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные ночью вели массированный обстрел целей в Харьковской области. По его словам, «приграничье с ночи пришло в движение», об этом рассказали подписчики из Белгородской области. ВС России вели огонь из «всех возможных калибров», задействовали самолёты и ракеты. Поступают сообщения об освобождении населённых пунктов и движении в сторону Харькова, добавил Коц и предостерёг от уверенности в «быстрых победах».

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье. Он отметил, что столкновения идут на нескольких участках. Ганчев призвал жителей приграничных районов не покидать укрытия без острой необходимости и предупредил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боевых действий.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал об ударах ВС РФ по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли скорые.