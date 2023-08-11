Москва, 11 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Студентам российских колледжей и вузов, которые участвовали в специальной военной операции на Украине, разрешат переводиться на бюджетное обучение даже при отсутствии вакантных мест. Об этом 11 августа сообщили в правительстве России.

Иван Шилов ИА Регнум

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, из которого следует, что речь идёт о переносе вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности, направления подготовки или укрупнённой группы профессий на другую. Так, студент-экономист получит возможность перейти на обучение за счёт бюджетного места, которое свободно на любом другом факультете. Уточняется, что перераспределение будет идти внутри образовательного учреждения вне зависимости от формы обучения.

Решение о возможности перевода студента на бюджет будет приниматься специальной комиссией колледжа или вуза, основанием для перевода послужит заявление студента.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве образования и науки ранее рекомендовали вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников СВО и их детей и предоставить им материальную помощь и иную поддержку. В ведомстве порекомендовали при необходимости предоставлять таким студентам рассрочку по договору об оплате образования и выделять места в общежитии в приоритетном порядке.

Позднее Госдума поддержала соответствующую поправку и предоставила участникам спецоперации льготы при поступлении в вузы. Помимо этого, они и их дети, Герои России и награждённые орденами Мужества будут приниматься в вузы в рамках отдельной квоты. Об этом 3 июля сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.