Москва, 12 мая, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Времена появления в правительстве «неожиданных людей» ушли, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин 12 мая.

Alexander Legky/Global Look Press

По его словам, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями. Он добавил, что кандидаты в правительство смогут начать работу сразу.

«Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов», — отметил Володин.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее премьер-министр Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсудят 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они пройдут в открытом режиме.