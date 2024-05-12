Москва, 12 мая, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Переговоры по разрешению украинского конфликта без участия России станут «фикцией швейцарских посиделок». Своим мнением с журналистами поделился первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

Mil.ru Владимир Чижов

«В июне в Швейцарии собирается некая посиделка, на которую, я так понимаю, больше половины потенциальных участников не хочет ехать, а если поедет — то без энтузиазма», — считает Владимир Чижов.

Политик добавил, что даже если Россию пригласят, представители не поедут. По его мнению, переговоры будут «фикцией».

Как сообщало ИА Регнум, в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня состоится конференция по Украине. МИД Швейцарии объявил, что не будет приглашать Россию, объяснив это тем, что от российской стороны якобы были заявления о нежелании участвовать в переговорах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день выступила с заявлением, что Москва призывает партнёров не участвовать в саммите, запланированном в Швейцарии. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Москвой, а не на мир.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.