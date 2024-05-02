Москва, 2 мая, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Россия не собирается участвовать в конференции по Украине в Швейцарии и призывает партнёров поступить так же, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 2 мая на сайте внешнеполитического ведомства.

Mid.ru

«Призываем также наших партнёров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжение противостояния с Россией», — говорится в обращении.

Захарова подчеркнула, что Швейцария не может быть площадкой для переговоров по ситуации на Украине, так как активно поддержала киевский режим и встала на антироссийскую позицию. Она также отметила, что новая конференция будет продолжением «копенгагенского формата», на котором не собирались учитывать мнение России, а безуспешно пытались предъявить ей ультиматум.

Россия не собирается участвовать в таких мероприятиях, когда ей пытаются диктовать условия, даже если пригласят, добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Швейцарии 2 мая заявил, что не пригласил Россию на конференцию по Украине, запланированную на 15 и 16 июня в Бюргенштоке. Министерство объяснило это тем, что в руководстве РФ заявили о нежелании участвовать в переговорах.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз напомнил, что Россия готова вести переговоры по Украине. Он подчеркнул, что они должны учитывать реальные обстоятельства и нельзя в этом вопросе опираться на пожелания, появившиеся после употребления некоторыми психотропных средств.