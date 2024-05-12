Москва, 12 мая, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Председатель российского правительства Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы свои предложения по составу нового кабинета министров.

Government.ru Михаил Мишустин

По предложению Михаила Мишустина, в новом составе правительства может появиться должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики. На этот пост предложен в последние годы возглавлявший Министерство транспорта Виталий Савельев.

Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера.

Дмитрия Патрушева предлагается назначить вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, АПК и экологию.

Мишустин также предложил расширить сферу ответственности Александра Новака — помимо энергетики «дать» ему экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер).

Дмитрий Григоренко, в случае одобрения, продолжит контролировать финансовую и контрольно-надзорную сферы, а также ему могут передать цифровое развитие и связь, антимонопольную политику.

Татьяна Голикова, как вице-премьер, будет курировать работу министерств здравоохранения, труда и социальной защиты и культуры. Помимо этого, ей могут добавить в координацию Федеральное агентство по делам национальностей.

Дмитрию Чернышенко к уже имеющимся обязанностям по контролю Министерства науки и высшего образования, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма предложено добавить Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Маратом Хуснуллиным, Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым.

Окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены Михаилом Мишустиным после рассмотрения кандидатур депутатами и дополнительных консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что касается министерского блока, то он предлагается в значительной корректировке.

Должность министра энергетики в новом кабмине может занять губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

Министром промышленности и торговли предложено стать губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

В качестве нового министра сельского хозяйства выдвинута кандидатура Оксаны Лут.

Министром спорта после согласования может быть назначен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

В случае поддержки Госдумой, по предложению премьер-министра Мишустина, Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры) могут остаться на своих постах в новом правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшим в отставку работать до формирования нового кабмина.

Выборы новых глав регионов, губернаторы которых могут перейти на работу в правительство России, состоятся в единый день голосования в сентябре 2024 года. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.