Москва, 11 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Выборы новых глав регионов, губернаторы которых могут перейти на работу в правительство России, состоятся в предстоящий единый день голосования в сентябре 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Он уточнил, что речь идёт о выборах глав Хабаровского края, Кемеровской и Калининградской областей.

«В соответствии с федеральным законом выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить министром спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва глава кабинета министров предложил на должность министра энергетики. Кандидатуру главы Калининградской области Антона Алиханова Мишустин предложил на пост главы Минпромторга.

Кроме того, Госдуме была предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, этот регион Булаев не упомянул.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Он поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового состава.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.