Белгород, 11 мая, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области, сообщила 11 мая пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 19:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что 12 реактивных снарядов были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток ВСУ совершить атаки по объектам в регионах России. Всего было уничтожено 37 целей, отметили в Минобороны.

В частности, были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, а в небе над Курской и Волгоградской областями были перехвачены и сбиты семь летательных аппаратов.

Также 11 мая сообщалось, что в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области при атаке украинского беспилотника погиб мужчина, другого пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.