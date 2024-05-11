Брюссель, 11 мая, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не планирует вводить войска на Украину, заявил 11 мая заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в помощь киевскому режиму.

«Президент Франции говорит о настоятельной необходимости продолжать поддерживать Украину. На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы альянса на Украине», — заявил заместитель генсека НАТО.

Джоанэ отметил, что блок намерен поддерживать Украину, но не хочет, чтобы конфликт перерос в ещё больший, превратившись в конфликт между НАТО и Россией.

«Недавние решения об обучении украинских лётчиков и предоставлении самолётов F-16 связаны с нынешней ситуацией в конфликте, поэтому я думаю, что речь идёт не о пересечении красных линий, а о развитии динамики этого конфликта», — добавил Мирча Джоанэ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макрон вновь призвал Европу быть готовой к сдерживанию России, если РФ «зайдёт слишком далеко» в конфликте на Украине.

6 мая в Министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт, заявили в МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе слова Макрона о возможности отправки войск на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем были раньше.