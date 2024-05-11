Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Водитель утонувшего в Санкт-Петербурге в реке Мойке автобуса способствовал незаконной миграции. Об этом сообщает региональный телеканал 78.ru в Telegram-канале.

МЧС России/ТАСС

«По информации источника, водитель с февраля по март выступал принимающей стороной для иностранных граждан. Около десяти мигрантов было зарегистрировано по месту жительства Рахматшоха Курбонова», — говорится в сообщении.

СМИ поясняет, что в действиях водителя усматриваются признаки уголовной статьи «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Кроме того, ведомство сообщило, что проверит законность получения гражданства России водителем упавшего в реку автобуса.

ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду. Автобус позже подняли из воды.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика, автобус которой упал с моста в Мойку, сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом в рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия по падению автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге.