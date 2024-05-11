Москва, 11 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. 8 мая состоялся марафон памяти «Севастопольская победа», посвящённый 80-летию освобождения Севастополя от нацистской оккупации, которое произошло 9 мая 1944 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте России.

«Без срока давности»

В ходе марафона состоялся исторический телемост между Москвой и Севастополем, к которому присоединились более 40 регионов России. В мероприятии приняли участие педагоги, историки, музейные работники, активисты региональных отделений «Движения первых». Они обсудили роль регионов России в освобождении Севастополя от нацистов в 1944 году и способы сохранения исторической памяти об этом важном событии. Школьники рассказали о подвигах своих прадедушек, которые участвовали в боях за Севастополь или восстанавливали город после освобождения от нацистов.

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева отметила, что одной из ключевых точек сохранения исторической памяти является единое историческое пространство, понимание общности истории и роль каждого региона в исторических событиях.

«Севастопольская Победа — яркий тому пример, а ещё — это преемственность истории: героическая оборона города в Крымскую войну, оккупированный, но не сломленный духом и победивший в годы Великой Отечественной войны, мужественный и самостоятельный выбор в 2014 году. Такой город нельзя запугать и покорить никогда. Именно в этом суть исторической памяти о Севастопольской Победе», — подчеркнула она.

Малышева уточнила, что марафон памяти и славы — это совместный проект Национального центра исторической памяти при президенте России и «Движения первых». Он призван объединить людей и показать связь между разными поколениями и регионами.

К обсуждению также присоединились дети, которые участвуют в образовательной программе «Без срока давности» в «Артеке». Они рассказали о героях-артековцах, которые защищали Севастополь. Школьники подчеркнули важность сохранения исторической памяти о той победе.

Этот марафон стал первым событием в серии мероприятий, которые пройдут в 2024 году и будут приурочены к великим победам 1944–1945 годов.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая Музей Победы и его филиалы посетили свыше 130 тысяч человек. В этот день вход туда был бесплатным. В музее «Г. О. Р. А.» побывали более 50 тыс. человек.

К 9 Мая в Москве на Поклонной горе перед Музеем Победы организовали выставку западной трофейной техники, которую уничтожили в зоне специальной военной операции Вооружённые силы России (ВС РФ).

Там посетители могут увидеть подбитые немецкие танк Leopard-2 и боевую машину пехоты Marder, американскую БМП Bradley, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC. Кроме того, на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

В 25 городах России 9 мая прошли военные парады, волонтёрское сопровождение которым оказали добровольцы всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Традиционно добровольцы выполняют функции по встрече ветеранов Великой Отечественной войны, навигации гостей и созданию праздничного настроения.

Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах России. В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей.